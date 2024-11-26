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Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib'den Ateşkes Umudu: ''İsrail'in Desteği Bekleniyor''

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, bu akşam ateşkes için umutlu olduğunu söyledi. 60 gündür süren çatışmalarda 3,768 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:25
Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib'den Ateşkes Umudu: ''İsrail'in Desteği Bekleniyor''

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib'den Ateşkes Açıklaması

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkesinde devam eden İsrail saldırılarına ilişkin ümitlerini dile getirerek, bu akşamdan itibaren bir ateşkesin sağlanması için umutlu olduğunu ifade etti. Bu açıklamayı, İtalya'nın merkezi Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından düzenlenen "MED Akdeniz Diyalog Forumu"nda, "Barış için Diyalog" oturumunda yaptı.

Ateşkese Duyulan İhtiyaç

Buhabib, İsrail’in saldırılarının 60 gündür sürdüğünü hatırlatarak, "Umuyorum ki bu akşam ateşkese sahip olabiliriz. Herkes, İsrail'in ateşkesi kabul etmesini bekliyor." dedi.

Lübnan Hükümeti ve UNIFIL İşbirliği

Buhabib, Güney Lübnan'daki tek otoritenin Lübnan hükümeti olması gerektiğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ordusu arasındaki işbirliğinin önemini dile getirdi.

İsrail'in Kararı Bekleniyor

Bu konuşmasının ardından İtalyan Rainews24 kanalına verdiği demeçte, ateşkes için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu işaret eden Buhabib, "Evet, bunu söyledim ama nihai karar İsrail kabinesinindir ve her şeyden önce Başbakan Netanyahu'nundur." şeklinde konuştu.

Çatışmalar Sonrasında Kayıplar

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında 3,768 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 946'sı kadın ve çocuk olmak üzere 3,768 kişi öldü, 15,699 kişi ise yaralandı.

Bölgede Süregelen Çatışmalar ve Mülteci Akını

Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, özellikle 23 Eylül tarihinde Lübnan’ın güney kentlerini hedef aldı. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzey yönüne göç dalgası sürüyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Bu kişilerin 624 binden fazlası ise Suriye'ye kaçtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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