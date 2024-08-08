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Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib: İsrail Gerilimi Biden'ın Gazze Ateşkesini Tehdit Ediyor

Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail'in gerilimi artırarak Biden'ın Gazze ateşkesini tehlikeye attığını belirtti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 17:22
Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib: İsrail Gerilimi Biden'ın Gazze Ateşkesini Tehdit Ediyor

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, Gerilimi Eleştirdi

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in gerilimi kasten tırmandırmasının, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde sağlanmaya çalışılan ateşkesi tehlikeye attığını ifade etti.

Gerilimin Arttığı Bir Çatışma Ortamı

Buhabib, iki bakan arasında gerçekleşen görüşmede, İsrail'in Lübnan ve İran'da gerilimi artırarak devam eden saldırıları nedeniyle bölgedeki durum hakkında kaygı duyduklarını vurguladı. Görüşmede, "İsrail, mevcut durumla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen 2735 sayılı karar aracılığıyla GMul Biden'ın girişimlerini sabote etmeye çalışıyor," dedi.

Norveç’in Katkıları

Norveç Dışişleri Bakanı Eide ise, gerilimin azaltılması için çabalarını sürdüreceklerini belirtirken, "Filistinlilerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak, Gazze'de bir ateşkes sağlamak bölgede savaş çıkmasını önlemeyi gerektiriyor," dedi. Eide, "Norveç, Lübnan'ın yeni bir savaşın hedefi olmasını istemiyor," diyerek vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Birleşmiş Milletler'in Kararları

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlenen bir hava saldırısında hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra Hamas lideri İsmail Heniyye de 31 Temmuz’da Tahran'da bir suikast girişimine maruz kaldı. İsrail, bu saldırıların ardından Lübnan Hizbullahı ve İran’dan güçlü bir karşılık beklediğini bildirdi.

Gazze'deki Zararlar ve Kaybı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında, en az 39 bin 699 Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısı ise 91 bin 722 olarak kaydedildi. Kayıplar arasında 16 bin 314 çocuk ve 10 bin 980 kadın bulunuyor.

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil altyapının ciddi şekilde tahrip olmasına neden oldu. Bu durum, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.

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