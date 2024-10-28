Lübnan Dışişleri Bakanı Endişeli: İç Karışıklık Tehlikesi Var

Lübnan Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Lübnan İlişikleri Müdürlüğü, ülkedeki iç karışıklıkların patlak vermesinden endişe duyuyor. Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bu durumu tetikleyebileceğini belirtti.

İç Karışıklık Riski

Buhabib, "Lübnan'da bugün bizi en çok endişelendiren şey, İsrail'in saldırılarının artmasıyla yerinden edilmiş Lübnanlılar ve bölge sakinleri arasındaki çatışmaların yayılmasıdır,” şeklinde konuştu.

Yardım Çağrısı

Buhabib, şu ana kadar saldırılardan etkilenmeyen bölgelerin 1 milyon 400 bin Lübnanlı için sığınak haline geldiğini ve saldırıların durmaması durumunda bölgedeki ekonomik sıkıntının artabileceği konusunda uyardı. Ayrıca, ateşkes çağrısında bulunarak, "Sınırın iki tarafında yerinden edilmiş kişilerin iadesi için destek sağlanmalı, acil insani yardım ve yeniden imara ihtiyaç var,” dedi.

Sonuçlar ve Tehlikeler

Buhabib, Akdeniz bölgesindeki halkların kaderlerinin birbirine bağlı olduğunu vurguladı. Saldırıların devam etmesi durumunda toplumsal çatışmalar ve büyük ölçekli göçler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in Saldırılarında Can Kayıpları

İsrail, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren Hizbullah ile sürdürülen çatışmalarda şu ana kadar 2 bin 672 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerin 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olarak kaydedildi.

Yerinden Edilen Nüfus

Lübnan hükümeti, bombardımanlar sonucu 100 binden fazla kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor. Lübnan'dan Suriye'ye göç edenlerin sayısı ise 486 bin'in üzerinde olduğu belirtiliyor.