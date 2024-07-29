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Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail'in Olası Saldırısını Değerlendirdi

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'in saldırısının sınırlı olacağına dair güvence aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 00:37
Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail'in Olası Saldırısını Değerlendirdi

Lübnan Dışişleri Bakanı’ndan Önemli Açıklama

Lübnan'ın Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'in muhtemel saldırısının sınırlı olacağına dair ilgili ülkelerden güvence aldıklarını açıkladı. Bu açıklama, Beyrut merkezli Al-Jadeed Televizyonuna verdiği demeçte geldi.

Mecdel Şems Olayı ve Artan Gerilim

Buhabib, İsrail ile Hizbullah Hareketi arasında son günlerde yaşanan gerilimi değerlendirdi. Özellikle, Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok kişinin yaralanması olayı endişeleri artırmıştı.

İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, bu saldırının arkasında Lübnan Hizbullahı’nın olduğunu ifade etti. Ancak Hizbullah, bu iddiaları yalanlayarak olayla bağlantılarının olmadığını vurguladı.

İsrail Başbakanı’ndan Cevap

Binyamin Netanyahu, kendisine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı göz ardı etmeyecek. Hizbullah, yaşadığı bu saldırının bedelini ödeyecektir" şeklinde ifadelerde bulundu.

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