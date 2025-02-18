Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, ABD ve İran Büyükelçilerini Kabuletti

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ve İran’ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde İsrail’in Lübnan’ın güneyinden çekilme süreci ve İran’da mahsur kalan Lübnan vatandaşlarının durumu ele alındı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, Recci, ABD Büyükelçisi Johnson’ı kabulünde, Tel Aviv yönetiminin Lübnan’ın güneyinden çekilme sürecini geciktirmesinin, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

ABD Büyükelçisi Johnson ise, Washington’un Lübnan’a, özellikle de orduya yönelik yardımlarının devam edeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Recci, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesinin artırılmasında ABD desteğinin önemine dikkat çekti.

Recci, ayrıca İran’ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani ile de ikili ilişkiler ve İran’da mahsur kalan Lübnan vatandaşlarının durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.