Lübnan Dışişleri Bakanı: UNIFIL'in Güney Lübnan'daki Rolü Hayati Öneme Sahip

Lübnan Dışişleri Bakanı UNIFIL'i Destekledi

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkesinin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) barış sağlama çabalarının bölgede barış için gerekli ve hayati olduğunu ifade etti. Buhabib, İtalya merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) düzenlediği MED Akdeniz Diyalog Forumu 2024'te yaptığı konuşmada, Lübnan'ın karşılaştığı çok katmanlı zorluklara değindi.

Uluslararası Destek Şart

Buhabib, Lübnan’ın şu anda askeri, ekonomik, siyasi ve sosyal zorluklarla mücadele ettiğini belirtti ve etkili bir Avrupa desteğinin elzem olduğunu vurguladı. Ayrıca, UNIFIL’in çalışmalarına minnettar olduklarını dile getirerek, 17 Avrupa ülkesinin desteğinin önemine dikkat çekti.

Şiddete Karşı Kınama

Dışişleri Bakanı, UNIFIL güçlerine yönelik gerçekleştirilen her türlü saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, bu güçlerin Lübnan ile uluslararası meşruiyet arasında bir işbirliği köprüsü işlevi gördüğünü aktardı.

Lübnan'ın Zorlukları ve Uluslararası Toplumun Rolü

Buhabib, 1.5 milyon Lübnanlının maruz kaldığı saldırıların, ölüm ve yıkımın, uluslararası destek talebini güçlendirdiğinin altını çizdi. BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat’tan çekilmesini ve bu bölgenin silahsızlanmasını öngörmekte.

İsrail Saldırıları ve Sonuçları

İsrail’in Hizbullah ile süregelen çatışmalarındaki saldırıları sonucunda Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3,754 kişi hayatını kaybetti. Bunlar arasında 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı bulunmaktadır. Ülke genelinde yaklaşık 1.9 milyon kişi yerinden edilmiş, bunlardan 624 binden fazlası Suriye'ye göç etmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.