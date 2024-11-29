Lübnan Genelkurmay Başkanı, ABD'li General ile Ateşkes Anlaşmasını Görüştü

Lübnan Genelkurmay Başkanı, ABD'li General ile Görüştü

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının denetlemesi için oluşturulan beş üyeli komitenin başkanı ABD'li General Jasper Jeffers ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Avn, başkent Beyrut yakınlarındaki ofisinde General Jeffers ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında ateşkes anlaşmasının uygulanması, Lübnan'ın güneyindeki son gelişmeler ve ilgili taraflar arasında bir koordinasyon mekanizmasının kurulması yer aldı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü saat 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

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