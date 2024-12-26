Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile Görüştü

Lübnan ve Suudi Arabistan Arasındaki Askeri İşbirliği Gelişiyor

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirliği üzerine yapılan bu toplantı, Lübnan'daki son gelişmeler açısından büyük önem taşıyor.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, General Avn'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette, Avn ve bin Selman, Lübnan ile Suudi Arabistan orduları arasındaki işbirliğini ve bölgedeki güvenlik durumunu detaylı bir şekilde ele aldılar.

Bu görüşmenin, Lübnan'ın savunma kapasitesini artırması ve iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.