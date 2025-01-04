Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Fransız Meslektaşı ile Gündemi Değerlendirdi

Lübnan ve Fransa Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkesini ziyaret eden Fransız mevkidaşı Thierry Burkhard ile Lübnan'daki durumu değerlendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri haber ajansı NNA'ya göre, Avn ve Burkhard, Beyrut'un doğusundaki El-Yerze'deki ofisinde bir araya geldi. Toplantıda, Lübnan ve Fransa orduları arasındaki işbirliğini geliştirme yolları masaya yatırıldı.

Mevcut şartlar göz önünde bulundurularak, iki lider Lübnan ordusuna yönelik desteğin sürdürülmesi konusunda da mutabık kaldı.