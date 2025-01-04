DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.460.176,15 0,52%

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Fransız Meslektaşı ile Gündemi Değerlendirdi

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Fransız mevkidaşı ile Lübnan'daki durumu ve askeri işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:27
Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Fransız Meslektaşı ile Gündemi Değerlendirdi

Lübnan ve Fransa Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkesini ziyaret eden Fransız mevkidaşı Thierry Burkhard ile Lübnan'daki durumu değerlendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri haber ajansı NNA'ya göre, Avn ve Burkhard, Beyrut'un doğusundaki El-Yerze'deki ofisinde bir araya geldi. Toplantıda, Lübnan ve Fransa orduları arasındaki işbirliğini geliştirme yolları masaya yatırıldı.

Mevcut şartlar göz önünde bulundurularak, iki lider Lübnan ordusuna yönelik desteğin sürdürülmesi konusunda da mutabık kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
2
AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi: Gelecek Vizyonu ve Siyasi Rekabet
3
DSÖ, İsrail'in Gözaltına Aldığı Husam Ebu Safiyye Hakkında Endişelerini Dile Getirdi
4
Azerbaycan, D-8 Üyeliği ile İslami Dayanışmayı Güçlendiriyor
5
Kağıthane'de Kundaklama İddiasıyla Yangın Çıktı
6
Bursa'da Silahla Vurulan Genç Kadın Hayatını Kaybetti, Eski Sevgilisi Gözaltında
7
Palandöken Dağı'nda Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü