Lübnan Hizbullah lideri Nasrallah'tan ateşkes açıklaması!

Nasrallah, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden saha komutanı Muhammed Nime Nasır için düzenlenen anma törenine video konferans aracılığıyla katıldı. Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah, Gazze'deki ateşkes müzakereleri bağlamında yaptığı açıklamada, çatışmaların durması için ateşkese hazır olduklarını belirtti.

Hasan Nasrallah, "Gazze'deki ateşkes görüşmeleri sonuçlanırsa, cephemizdeki çatışmaları derhal durduracağız." dedi.

Nasrallah, olası bir ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı uyarılarda bulundu. "Lübnan'ı savunmaya devam edeceğiz ve işgalciye asla taviz vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.