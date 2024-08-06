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Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e İHA Saldırısı: İki Yaralı

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine yönelik hava saldırısında iki kişi yaralandı. Gelişmeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 13:31
Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e İHA Saldırısı: İki Yaralı

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'e İnsansız Hava Aracı Saldırısı

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyinde bulunan Akka ve Nehariya arasındaki bir askeri üs olarak adlandırılan bir noktaya insansız hava aracı (İHA) ile saldırıda bulundu. Olayda iki kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'de Saldırı Alarmı

Bölge, İsrail'in Batı Celile olarak bilinen kısmında, Akka ve Nehariya kentlerinde "düşman hava unsuru" için alarm verildi. Yerel halk arasında yapılan açıklamalara göre, hedef alınan noktanın çevresinde patlama sesleri duyuldu ve Hayfa kentinde dumanların yükseldiği görüldü.

Yaralıların Durumu

İsrail basını, insansız hava aracının isabet ettiği noktanın bir askeri üs olduğunu öne sürdü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan iki kişinin olduğunu, bunlardan birinin durumu ağır olduğunu bildirdi. Ancak yaralıların sivil ya da asker olup olmadığına dair net bir bilgi verilmedi.

Hizbullah'dan Açıklama

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırının Akka’da bulunan Golani Tugayı Karargahı ve Şaraga Kışlası'ndaki 621'inci Egoz Birimi'nin karargahını hedef aldığını ifade etti.

İsrail Ordusundan Karşı Hamle

İsrail ordusu ise, Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve bu saldırıda Hizbullah unsurlarını hedef aldığını savundu. Bu saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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