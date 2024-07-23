Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'e Yönelik Saldırıları

Lübnan Hizbullahı'nın Saldırısı ve İsrail'in Yanıtı

Lübnan'ın güneyinden İsrail topraklarına gerçekleştirilen saldırılarda, toplamda 4 insansız hava aracı (İHA) ve 10 roketin fırlatıldığı bildirildi.

İsrail'in Tehdit Algısı

İsrail devlet televizyonu KAN, saldırı sırasında 4 İHA'dan 2'sinin imha edildiğini, diğer ikisinin ise dağlık alanlara düştüğünü aktardı. Olayda can kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

Roketlerin Durumu

İsrail ordusu, kuzey sınır bölgesinde aktif hale getirilen hava savunma sistemleri sayesinde bazı roketlerin tespit edildiğini belirtti. Açıklamada, düşen roketlerin yarattığı yangınların söndürüldüğü ifade edildi.

Hizbullah'ın Misillemesi

Hizbullah, İHA ve roketlerle İsrail'e misilleme yaptığını duyurdu. Açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedefler vuruldu ve Ramim askeri alanı havan toplarıyla hedef alındı.

Gelişen Çatışmalar

7 Ekim 2023'ten bu yana, Lübnan Hizbullahı ve İsrail ordusu arasındaki sınır hattındaki çatışmalar devam ediyor. Her iki taraf da karşılıklı tehditler ve saldırılarla yanıt vermekte.