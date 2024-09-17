DOLAR
34,09 -0,37%
EURO
37,93 -0,11%
ALTIN
2.811,71 0,35%
BITCOIN
2.077.456,79 -5,58%

Lübnan Hükümeti, Çağrı Cihazı Patlamalarını Kınıyor

Lübnan hükümeti, çağrı cihazlarının patlatılmasını İsrail'in ulusal egemenliğe ihlal olarak kınadı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:26
Lübnan Hükümeti, Çağrı Cihazı Patlamalarını Kınıyor

Lübnan'da Trajik Olaylar

Lübnan hükümeti, çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açan çağrı cihazı patlamalarını kınadı. Hükümet, bu olayın "İsrail'in suçu ve ulusal egemenliğin ihlali" olduğunu bildirdi.

İsrail'in Saldırısı ve Ulusal Egemenlik İhlali

Lübnan hükümeti, yaptığı açıklamada İsrail'in gerçekleştirdiği bu canice saldırının ülkenin egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı. Hükümet, uluslararası kurumlar ve Birleşmiş Milletler ile derhal temas kurarak gerekli sorumlulukları almaları için çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, çağrı cihazlarının patlama sebebiyle İsrail'in siber saldırısını en güçlü ifadelerle kınadı. Açıklamada,"İsrail'in savaşı Lübnan'a doğru genişletme tehditlerine dikkat çekiyoruz" denildi. Bakanlığın, saldırıya ilişkin belgeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunmak üzere hazırlıklara başladığı belirtildi.

Patlamaların Sonuçları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı patlaması sonucu, biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 200'ü ağır şekilde yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı. Son günlerde İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmaların arttığı gözlemleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü
2
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu
3
Beyoğlu'nda Çevre Projesinin Temeli Atıldı
4
Hazar Denizi'ni Yüzerek Geçen Seyyah Karl Bushby Azerbaycan'a Ulaştı
5
İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Bot Başarıyla Kurtarıldı
6
Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal Yolsuzluk Suçlamasıyla İstifa Etti
7
Yeniden Refah Partisi, Anayasa Tartışmalarına Olumsuz Yaklaşıyor

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız