Lübnan Hükümeti, Çağrı Cihazı Patlamalarını Kınıyor

Lübnan'da Trajik Olaylar

Lübnan hükümeti, çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açan çağrı cihazı patlamalarını kınadı. Hükümet, bu olayın "İsrail'in suçu ve ulusal egemenliğin ihlali" olduğunu bildirdi.

İsrail'in Saldırısı ve Ulusal Egemenlik İhlali

Lübnan hükümeti, yaptığı açıklamada İsrail'in gerçekleştirdiği bu canice saldırının ülkenin egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı. Hükümet, uluslararası kurumlar ve Birleşmiş Milletler ile derhal temas kurarak gerekli sorumlulukları almaları için çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, çağrı cihazlarının patlama sebebiyle İsrail'in siber saldırısını en güçlü ifadelerle kınadı. Açıklamada,"İsrail'in savaşı Lübnan'a doğru genişletme tehditlerine dikkat çekiyoruz" denildi. Bakanlığın, saldırıya ilişkin belgeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunmak üzere hazırlıklara başladığı belirtildi.

Patlamaların Sonuçları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı patlaması sonucu, biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 200'ü ağır şekilde yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı. Son günlerde İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmaların arttığı gözlemleniyor.