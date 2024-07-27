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Lübnan Hükümeti'nden Mecdel Şems Saldırısına Kınama

Lübnan hükümeti, Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'te yaşanan sivillere yönelik saldırıyı kınadı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 22:10
Lübnan Hükümeti'nden Mecdel Şems Saldırısına Kınama

Lübnan Hükümeti Saldırıya Tepki Gösterdi

Lübnan hükümeti, Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems'te gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınadı.

Resmi Açıklama NNA'dan Geldi

Lübnan Resmi Ajansı NNA tarafından yayımlanan açıklamada, hükümetin sivillere yönelik her türlü şiddet eylemini kabul edilemez olarak değerlendirdiği belirtildi.

Sivilleri Hedef Almak Uluslararası Hukuka Aykırı

Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali ve insanlık değerlerine karşı olduğunu vurgulandı. Lübnan hükümeti, tüm cephelerdeki saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

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