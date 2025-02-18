Lübnan Hükümeti, Ülke Topraklarını İşgalden Kurtarma Vaadinde Bulundu

Lübnan hükümeti, topraklarını işgalden kurtarma ve silahı tekeline alma konusunda kararlılığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 01:17
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 01:17
Lübnan Hükümeti, Ülke Topraklarını İşgalden Kurtarma Vaadinde Bulundu

Lübnan Hükümeti'nden Kararlılık Vurgusu

Lübnan hükümeti, meclisin güvenoyuna sunacağı programını açıklayarak, ülke topraklarını işgalden kurtarma ve silahı tekeline alma yönünde önemli vaatlerde bulundu. Bu açıklamalar, Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus’ın, Baabda Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında gerçekleşti.

Devletin Gücünü Genişletme Vurgusu

Markus, hükümet programının Lübnan topraklarının tamamını kurtarma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek, devletin silahı tekeline alması ve gücünü artırması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hükümetin BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu dile getirerek, çatışmalarda Lübnan'ı “tarafsız tutma” taahhüdünü aktardı.

Suriye ile Diyalog ve Kardeş Ülkelere Yönelik Uyarı

Hükümet programında, Suriye ile ciddi bir diyalog öngörüldüğünü belirten Markus, “Lübnan'ın kardeş ülkelere saldırı platformu olarak kullanılamayacağını” vurguladı. Bu bağlamda, Lübnan ve İsrail arasında daha önce gerçekleştirilen 27 Kasım 2024 tarihli atecehs sözleşmesiyle ilgili gelişmeler de dikkat çekiyor. İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki işgal süresi 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

Yeni Hükümetin Oluşumu

2 yıldan fazla süren siyasi krizin ardından, 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilirken, 13 Ocak'ta Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Nevvaf Selam yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Avn, Selam başkanlığındaki yeni kabineyi 8 Şubat'ta onayladı ve Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Mekkiye, Selam'ın başkanlığındaki 24 bakandan oluşan kabine üyelerini kamuoyuna duyurdu. Hükümet programının meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

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