Lübnan İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı

Lübnan'da Acil İnsani Yardım İhtiyacı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'daki kötüleşen insani duruma dikkat çekmek amacıyla acil yardım çağrısında bulundu.

Belirsiz Gelecek ve Korku İçindeki Halk

UNICEF'in resmi web sitesinde, WFP İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau ile UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban'ın Lübnan ziyaretinde yaptıkları açıklamalara yer verildi. Açıklamada, "Lübnan'da dünyanın istemediği bir savaş yaşanıyor ve bu durum zaten büyük bir felakete neden oldu," denildi. Yüz Binlerce Zorla Yerinden Edilme

Saldırılar sonucu zorla yerinden edilen yüz binlerce kişinin Suriye'ye geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, "Lübnan'daki her çocuk, bu saldırılardan bir şekilde etkilendi. Birçoğu bombardımanların kurbanı oldu; sevdiklerini, evlerini ve eğitim fırsatlarını kaybetti," ifadeleri yer aldı.

Acil Koruma ve Yardım İhtiyacı

Açıklamada, 1.2 milyon insanın çatışmalardan doğrudan etkilendiği ve bunların 190 bin kadarının birden fazla barınakta yaşadığına dikkat çekildi. WFP'nin günlük 200 kişiye hazır gıda ve nakit yardım sağladığı, UNICEF'in ise çocuklar ve ailelerine sağlık hizmetleri, su, hijyen kitleri ve psikososyal destek sunduğu belirtildi. Sosyal Doku Bozuluyor

Lübnan'ın sosyal yapısının bozulduğuna ve toplumun giderek daha kırılgan hale geldiğine dikkat çekildi. Açıklamada, insanların acil korunmaya ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Ateşkes Çağrısı ve Geniş Çaplı Müdahale İhtiyacı

Yardım kuruluşları olarak artan ihtiyaçlara hazırlık yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Acil yardım sağlamaya devam ederken, daha geniş çaplı bir müdahale için gereken desteği harekete geçirmek acil bir durumdur," denildi ve acil ateşkes çağrısı yapıldı.