DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,39 0,16%
ALTIN
2.918,38 0,01%
BITCOIN
2.244.519,99 0,65%

Lübnan İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı

UNICEF ve Dünya Gıda Programı, Lübnan'daki insani krize dikkat çekerek acil yardım talep etti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:07
Lübnan İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı

Lübnan'da Acil İnsani Yardım İhtiyacı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'daki kötüleşen insani duruma dikkat çekmek amacıyla acil yardım çağrısında bulundu.

Belirsiz Gelecek ve Korku İçindeki Halk

UNICEF'in resmi web sitesinde, WFP İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau ile UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban'ın Lübnan ziyaretinde yaptıkları açıklamalara yer verildi. Açıklamada, "Lübnan'da dünyanın istemediği bir savaş yaşanıyor ve bu durum zaten büyük bir felakete neden oldu," denildi. Yüz Binlerce Zorla Yerinden Edilme

Saldırılar sonucu zorla yerinden edilen yüz binlerce kişinin Suriye'ye geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, "Lübnan'daki her çocuk, bu saldırılardan bir şekilde etkilendi. Birçoğu bombardımanların kurbanı oldu; sevdiklerini, evlerini ve eğitim fırsatlarını kaybetti," ifadeleri yer aldı.

Acil Koruma ve Yardım İhtiyacı

Açıklamada, 1.2 milyon insanın çatışmalardan doğrudan etkilendiği ve bunların 190 bin kadarının birden fazla barınakta yaşadığına dikkat çekildi. WFP'nin günlük 200 kişiye hazır gıda ve nakit yardım sağladığı, UNICEF'in ise çocuklar ve ailelerine sağlık hizmetleri, su, hijyen kitleri ve psikososyal destek sunduğu belirtildi. Sosyal Doku Bozuluyor

Lübnan'ın sosyal yapısının bozulduğuna ve toplumun giderek daha kırılgan hale geldiğine dikkat çekildi. Açıklamada, insanların acil korunmaya ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Ateşkes Çağrısı ve Geniş Çaplı Müdahale İhtiyacı

Yardım kuruluşları olarak artan ihtiyaçlara hazırlık yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Acil yardım sağlamaya devam ederken, daha geniş çaplı bir müdahale için gereken desteği harekete geçirmek acil bir durumdur," denildi ve acil ateşkes çağrısı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fahrettin Altun'un Kamu Diplomasisi Toplantısındaki Açıklamaları
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı
3
Amfibi Deniz Piyadeleri Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği Eğitimlerini Tamamladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması
5
Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Trafiğe Açılıyor
6
Lübnan İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı
7
Rusya ve Çin Askeri İlişkilerini Güçlendiriyor

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor