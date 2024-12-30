Lübnan İçişleri Bakanı: Esed Ailesinden Gözaltına Alınanların Dosyası Yargıya Gitti

Lübnan İçişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, sahte pasaportla ülkesinden çıkmaya çalışırken gözaltına alınan Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in kuzeni Dureyd Esed'in eşi ve kızının dosyasının yargıya intikal ettiğini bildirdi.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Bakan Mevlevi, Beyrut'un kuzeyindeki Bkerki bölgesinde Maruni Katolik Patrikhanesini ziyaret ederken yaptığı açıklamada, Dureyd Esed ailesinin dosyasının sahte pasaportlarla ilgili olduğunu belirtti. Yasanın tam anlamıyla uygulandığını vurgulayan Mevlevi, olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Güvenlik Önlemleri ve Cezai İşlem

Mevlevi, Suriye'den Lübnan'a gelenlerin tamamının devrik Esed rejimi güçleri üyesi olmadığına vurgu yaparak, Lübnan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkeye giren devrik Esed rejimi mensuplarını yakaladığını ve bu kişiler hakkında gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tartışması

Bakan Mevlevi, Lübnan Meclisi'nde 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek, bu oturumda yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gerektiğini kaydetti.

Gözaltına Alma Detayları

Huzeym ve Şems Esed, 27 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda sahte pasaport kullanarak geçiş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Basında yer alan haberlerde, Huzeym ve Şems’in pasaportlarının süresi dolduğu için Lübnan'a gizlice girdiği ve Mısır'a geçmek amacıyla elçilikte sahtecilik yaptığı iddia edildi.

Büyükelçiliğin Yaptığı Açıklama

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği, devrik lider Beşşar Esed’in yakınlarına sahte pasaport verildiği şüphesi nedeniyle konsolosluk işlemlerini askıya aldı.