Lübnan İçişleri Bakanı: "Esed rejiminin güvenlik yetkilileri Lübnan'a yasal yoldan giremedi"

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Suriye'de devrilen Esed rejimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mevlevi, devrik rejimin güvenlik yetkililerinin "yasal yollardan" Lübnan'a girmediğini vurgulayarak, "Hakkında Lübnan'da veya uluslararası çapta tutuklama emri bulunan herkes tutuklanır. Bu yargının denetimindedir ve hukukun uygulanmasıdır," dedi.

Mevlevi, Lübnan haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk'un Lübnan topraklarında olduğunu yalanlayarak, "Devrik Suriye rejiminden hiçbir güvenlik yetkilisi yasal geçiş noktalarından Lübnan'a girmedi," diye belirtti.

Ayrıca, Esed rejiminin devrilmesinin ardından bazı aileler ve iş adamlarının Lübnan'a geldiğini ifade eden Mevlevi, bu kişilerin güvenlik talimatlarına uygun olarak ülkeye giriş yaptıklarını ve haklarında adli veya uluslararası tutuklama emri bulunmadığını kaydetti.

Mevlevi, Esed rejiminden bazı yetkililerin Lübnan'da bulunduğu yönündeki söylentilerin güvenlik birimleri tarafından araştırıldığını anlattı. "Lübnan güvenlik birimleri yasalar doğrultusunda hareket ediyor," diyen Mevlevi, ülkeye yasa dışı yoldan girenlerin Suriye'ye geri gönderildiğine dikkat çekti.

İçişleri Bakanı, "Suriye halkının sevincini görüyoruz. Yerinden edilerek Lübnan'a gelen Suriyelilerin sevinçlerine de tanıklık ediyoruz. Suriye'de güvenli bir şekilde topraklarına dönmesi, her iki halkı da sevindirir," sözleriyle durumu özetledi.

Mevlevi, Lübnan'ın yeniden yapılanma, meşru otoriteyi güçlendirme ve devleti inşa etme sürecine gireceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Ali Memluk hakkında uluslararası soruşturmalar yürütülmektedir. Rejim karşıtı silahlı gruplarla Esed güçleri arasında Suriye'deki çatışmalar ise devam ederken, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarının sona ermesi ve Esed'in başkentten kaçışı dikkat çekiyor.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, aralık ayının başlarında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile PKK/YPG'den önemli bölgeleri kurtarmış bulunmaktadır.