Lübnan ile İsrail Arasında Tarihi Ateşkes Anlaşması

Ateşkes Anlaşması Detayları

Lübnan ile İsrail arasında gerçekleştirilen ateşkes anlaşması, 13 maddeden oluşmakta ve her iki tarafın da askeri eylemlerini durdurmasını öngörüyor.

Temel Maddeler

Ateşkes anlaşmasına göre, Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah ve diğer silahlı gruplar, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunmayacak. Aynı şekilde, İsrail de Lübnan’a yönelik herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacağını taahhüt ediyor.

Geçerlilik Tarihi

Anlaşma, sabah saatlerinde yürürlüğe girmiştir. Bu gelişme, bölgedeki gerilimin azaltılması ve barış ortamının sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Anadolu Ajansı, bu tarihi anlaşmanın tam metnine ulaşmış bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Lübnan ile İsrail arasında yürürlüğe giren 13 maddelik ateşkes anlaşmasına göre, Hizbullah ve Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı gruplar, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunmayacak buna karşılık İsrail, Lübnan'a herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyecek. Lübnan ile İsrail arasında sabah saatlerinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının tam metnine Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.

Lübnan ile İsrail arasında yürürlüğe giren 13 maddelik ateşkes anlaşmasına göre, Hizbullah ve Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı gruplar, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunmayacak buna karşılık İsrail, Lübnan'a herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyecek. Lübnan ile İsrail arasında sabah saatlerinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının tam metnine Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.