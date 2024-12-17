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Lübnan'ın El-Hıyam Beldesinde 4 Ceset Bulundu

Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında 4 kişinin cesedi çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 22:16
Lübnan'ın El-Hıyam Beldesinde 4 Ceset Bulundu

Lübnan'da Enkazen Çalışmaları Devam Ediyor

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki El-Hıyam beldesinde İsrail ordusunun çekilmesi sonrasında yapılan enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında 4 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Çalışmalar Sürüyor

Açıklamada, Lübnan ordusunun yardımı ve koordinasyonunda, El-Hıyam'ın Kuzey Mahalle bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Sivil savunma ekipleri, bölgedeki tarım arazilerinde de arama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

İsrail'in Çekilişi ve Ateşkes Anlaşması

İsrail ordusu, 11 Aralık tarihinde Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinden çekildiğini duyurmuştu. Bu gelişmeyle birlikte Lübnan ordusunun, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü ve ABD ile koordinasyon içinde bölgenin çevresinde konuşlanmaya başladığı bilgisi verildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması ise 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşma gereği, Lübnan ordusunun, 60 gün içerisinde İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

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