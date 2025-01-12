Lübnan'ın Güneyinde 16 Ceset Bulundu: Arama Çalışmaları Sürüyor

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde yürütülen arama çalışmaları yeni kayıplarla devam ediyor. Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Tayr Harfa'da 11 ve Alma eş-Şaab'da 5 kişinin cesetlerine ulaşılmıştır.

Bu cesetler ile birlikte toplamda 69 ceset bulunmuş oldu. Bu cesetlerin 42'si Hıyam bölgesinden çıkarılmıştır. Ulaşılan ceset ve uzuvlar, DNA testi için yetkililere teslim edilmiştir.

Ayrıca, Lübnan ordusunun koordinasyonundaki çalışmaların tüm kayıplar bulunana kadar devam edeceği kaydedilmiştir. Bu gelişmelerin ardından, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması da dikkat çekmektedir. Anlaşma, 27 Kasım 2024 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ateşkes çerçevesinde, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği güney bölgelerine aşamalı olarak konuşlanması planlanıyor. Ancak İsrail, hava saldırılarına ve Lübnan'ın güneyindeki evleri yıkmaya devam ederek ateşkese yönelik ihlallerde bulunmaktadır.