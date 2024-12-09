Lübnan'ın Güneyinde 4 İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Lübnan'da 4 İsrail Askerinin Ölümü

İsrail ordusu, ateşkesin devam ettiği Lübnan'ın güneyinde 4 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ordudan yapılan duyuruda, askerlerden birinin binbaşı, diğerinin ise yüzbaşı olduğu belirtildi.

Açıklamada, askerlerin nasıl öldüğüne dair herhangi bir bilgi verilmemesi dikkat çekti. Ancak çeşitli yerel kaynaklar, askerlerin dün bir operasyon kazasında hayatını kaybettiğini aktardı.

Operasyon Sırasında Patlama

Yerel basında çıkan haberlere göre, İsrail askerleri Lübnan'ın güneyinde bir tünelde tarama yaparken bir patlama meydana geldi. İlk bulgular, patlamanın İsrail askerleri tarafından bölgede yerleştirilen daha önceki patlayıcıların infilak etmesi sonucu gerçekleştiği yönünde.

Ayrıca, patlamanın nedenine dair araştırmalar devam ediyor. İsrail ordusu, 30 Ekim tarihinde Lübnan'ın güneyine kara saldırısı başlamıştı.

İki ülke arasında ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, 27 Kasım'da ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Ancak bu ateşkesin devam etmesine rağmen, taraflar arasındaki aşamalı çekilme maddesinin gereği olarak, İsrail ordusunun güney Lübnan'daki karadan işgali devam ediyor.