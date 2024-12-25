Lübnan'ın Güneyinde Hıyam Beldesinde 3 Ceset Daha Bulundu

Hıyam Beldesinde Ölüm Tabloları Derinleşiyor

İsrail ordusunun 11 Aralık'ta çekildiği Hıyam beldesinde, bölgeden çıkarılan 3 ceset daha bulundu. Bu gelişme ile birlikte cesetlerin sayısı 10'a yükseldi.

Arama Çalışmaları Sürüyor

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Hıyam beldesinin Celahiyye Mahallesi'nde kayıpları bulma çalışmaları devam ediyor. Sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı alanlarda enkaz altından 3 kişinin cesedini çıkardı.

Çıkarılan cesetler, Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürülürken, tüm kayıp kişilerin bulunması amacıyla arama çalışmaları sürdürülecek.

Askeri Durum ve Ateşkes Anlaşması

İsrail ordusu 11 Aralık’ta Lübnan’ın güneyinde yer alan Hıyam beldesinden çekildiğini açıklamış, Lübnan ordusu da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü ile ABD'nin koordinasyonunda, İsrail’in çekildiği bölge çevresinde mevzilendi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00’te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Anlaşma gereği, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail’in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması planlanıyor.