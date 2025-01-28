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Lübnan'ın Güneyinde İsrail Saldırısında 4 Yaralı

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1'i asker 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 20:31
Lübnan'ın Güneyinde İsrail Saldırısında 4 Yaralı

Lübnan'ın güneyinde, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle 1'i asker 4 kişi yaralandı. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Yarun - Marun er-Ras yolunda Lübnan askerlerine ve bölgedeki vatandaşlara ateş açtığı bildirildi.

Yaralananlar arasında 1 Lübnan askeri ve 3 sivil bulunuyor. Açıklamada, Lübnan ordusunun bölgedeki evlerine dönen vatandaşlara eşlik ettiği ifade edildi.

Lübnan Ordusu Kontrol Sağlamaya Çalışıyor

İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilme sürecinde, Lübnan ordusu, halkın geri dönüş hareketleriyle kontrol sağlamak için çaba gösteriyor. Lübnan ordusu, İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesinde Yarun, Mervahin ve Birket er-Rişa beldelerinde konuşlandığını duyurdu.

İsrail Ordusu İşgaline Devam Ediyor

İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkes anlaşmasına göre, 26 Ocak'ta Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusu, çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü belirtiyor. Bu durum, anlaşmaya aykırı olarak değerlendiriliyor.

Lübnanlı yetkililer, ateşkes anlaşmasında öngörülen süre dolmasına rağmen çekilmeyen İsrail'e karşı diplomatik baskılar ve tedbirler alınması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

ABD'den yapılan bir açıklama, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığını vurgularken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati de İsrail'in işgalinin sona ermesi için sürenin uzatılmasını kabul ettiklerini duyurdu.

Etkilenen bölgeye girmek isteyen Lübnanlılara yönelik İsrail ordusunun saldırılarında, 26 Ocak tarihinden bu yana 26 kişi hayatını kaybetti, 164 kişi yaralandı.

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