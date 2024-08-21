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Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı: 4 Ölü, 6 Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 00:48
Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı: 4 Ölü, 6 Yaralı

Lübnan Güneyindeki Hava Saldırıları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ed-Dahira Saldırısı

Lübnan resmi ajansı NNA tarafından yapılan habere göre, İsrail savaş uçakları Ed-Dahira köyüne iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan Açıklamalar

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Ed-Dahira'ya yönelik hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Nakura beldesi çevresindeki Vadi Hamul bölgesine düzenlediği saldırıda ise bir kişinin daha yaralandığı bildirildi.

Sağlık Görevlilerine Yönelik Saldırı

Bakanlık ayrıca, yaralıya tıbbi müdahalede bulunmak üzere harekete geçen 3 sağlık görevlisinin de doğrudan hedef alınarak orta derecede yaralandığını ve ambulanslarının ciddi hasar gördüğünü ifade etti.

Yaralıların Durumu

Saldırılardan etkilenen 4 kişi, tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı.

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