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Lübnan'ın Sağlık Sistemi İsrail Saldırılarıyla Daha Fazla Zorlukla Karşı Karşıya

Lübnan'daki sağlık sistemi, İsrail'in saldırıları nedeniyle kırılgan durumunu daha da kötüleştiriyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:05
Lübnan'ın Sağlık Sistemi İsrail Saldırılarıyla Daha Fazla Zorlukla Karşı Karşıya

Lübnan'ın Kırılgan Sağlık Sistemi Aşırı Baskı Altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Lübnan'daki sağlık sisteminin yıllardır süregelen kırılganlığının İsrail'in saldırıları ile daha da derinleştiğini açıkladı. Harris, bu durumun sağlık hizmetlerinde büyük bir baskı yaratığını vurguladı.

Artan Hastane Bakım İhtiyacı

Harris, Lübnan'da hastaneye ihtiyaç duyan yaralı sayısının arttığına dikkat çekerek, birçok hastanın uzun süreli bakım gerektirdiğini vurguladı.

Bulaşıcı Hastalıklar ve Ruhsal Sağlık Problemleri

Lübnan'da ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların artış gösterdiğine işaret eden Harris, yerinden edilmiş insanların zor koşullardaki yaşamlarının, bu tür hastalıkların yayılma riskini artırdığına dair endişelerini dile getirdi. Aynı zamanda, ruhsal sağlık sorunlarının da yükselişte olduğunu belirtti.

Hastanelerdeki Kapasite Sorunu

Harris, çatışma bölgelerindeki hastanelerin belli başlı kapasiteleri konusunda ciddi azalmalar yaşandığını kaydetti. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde hastanelerin kapasitesinin yüzde 40, Baalbek bölgesinde ise yüzde 24 azaldığını belirtti.

Toplam 178 hastaneden 21’inin önemli ölçüde etkilendiğini ifade eden Harris, sekiz hastanenin tamamen kapandığını, yedi hastanenin kısmi hizmet verdiğini ve altı hastanenin de kısmen hasar gördüğünü aktardı.

Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Tehlikeler

Margaret Harris, DSÖ’nün Lübnan’daki sağlık hizmetlerine yönelik önemli sayıda saldırı kaydettiğini ve bu saldırıların ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirtti. Genel itibarıyla 193 sağlık çalışanı yaşamını kaybederken, 172’si de yaralandı. Harris, bu durumda olan sağlık görevlileri için siperlik oluşturmanın ve onların korunmasının aciliyet arz ettiğini ifade etti.

Kış Mevsiminin Getirdiği Ek Zorluklar

Harris, kış mevsiminin Lübnan'daki sefaleti artıracağına, havaların soğumasının insanların yaşam koşullarını daha da zorlaştıracağına dikkat çekti. Bir milyon yerinden edilmiş insanın zor ve kalabalık koşullarda yaşadığını belirten Harris, bu kişilerin solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız olduğunu kaydetti. Harris, yeterli barınak, kıyafet ve istikrarın sağlanamaması durumunda ciddi hastalık ve ölümlerde kayda değer bir artış yaşanabileceğini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Lübnan'daki sağlık sisteminin durumuna ilişkin...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Lübnan'daki sağlık sisteminin durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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