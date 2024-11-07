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Lübnan'ın Sayda Kentinde İsrail Saldırısı: 3 Ölü, Yaralı UNIFIL Askerleri

Sayda'da İsrail'in düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, UNIFIL askerleri yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:04
Lübnan'ın Sayda Kentinde İsrail Saldırısı: 3 Ölü, Yaralı UNIFIL Askerleri

İsrail'in Sayda'daki Saldırısı

İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Bu olay, bölgedeki gerginliği artırdı.

Saldırının Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail, Sayda'nın kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktası yakınında bir aracı hedef aldı. Saldırı sonrası yol, trafiğe kapatılmışken, sivil savunma ekipleri kazada hurdaya dönen araçta çıkan yangını söndürdü.

UNIFIL Askerleri de Yaralı

Olay sırasında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) araçlarının da yakınlarda seyahat ettiği ve bazı askerlerinin yaralandığı ifade edildi. Yaralı askerlerin, olay yerinde tedavi edildiği belirtiliyor.

Saldırı Sonrası Gelişmeler

Saldırının hemen ardından, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ve yaralı bir birey Sayda Devlet Hastanesi'ne nakledildi. UNIFIL'den konuya dair herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

Bölgedeki Şiddet Olayları

İsrail'in Lübnan'da artan saldırılarında şimdiye kadar 3,050 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalardaki kayıpları içeriyor.

Hizbullah ve İsrail Çatışmaları

Hizbullah ile başlatılan çatışmalarda, İsrail ordusu 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güneyindeki kentler ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplamda 3,050 kişi yaşamını yitirirken, 13,658 kişi yaralandı.

Göç ve Yerinden Edilme

İsrail bombardımanları sonucunda, Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Hükümet, yerinden edilen bireylerden 553 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı. Bu göç akışı, başkent Beyrut ve çevresindeki diğer bölgelere devam etmektedir.

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