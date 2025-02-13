Lübnan, İran Uçağına İzin Vermedi: Beyrut'ta Protestolar Yaşandı

Lübnan, Tahran'dan Beyrut'a Uçuşa İzin Vermedi

Lübnan'ın, İran'ın başkenti Tahran'dan Beyrut'a hareket etmesi beklenen uçağa izin vermediği bildirildi. En-Nahar gazetesine göre, İran'dan öğle saatlerinde yola çıkması planlanan uçağa iniş izni verilmedi ve yolcular Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanamadı.

Protestolar ve Tepkiler

Olay üzerine Hizbullah destekçileri, Lübnan hükümetinin İran'dan gelen uçuşa izin vermemesine protesto gösterileri düzenledi. Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı önünde toplanan kalabalık, ateş yakarak yolu kapattı ve Hizbullah bayraklarıyla marşlar söyleyerek durumu protesto etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ordunun durumu kontrol altına almaya çalıştığını bildirdi.

İran'dan Açıklama

Öte yandan, İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Said Çelenderi, Lübnan'ın Tahran'dan gelen uçuşa izin vermediğini doğruladı. Çelenderi, böylece Mahan Air şirketinin Beyrut uçuşunun iptal edildiğini açıkladı ve Sivil Havacılık Kurumu'nun uçuşun gerçekleştirilmesi için çaba gösterdiğini iletti.

İsrail'in İddiaları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah'ın uluslararası uçuşlarla Hizbullah'a para taşımakla suçlandığını belirtti.

Lübnan'ın, İran'ın başkenti Tahran'dan Beyrut'a hareket etmesi beklenen uçağa izin vermediği belirtildi. Hizbullah destekçileri, Lübnan'ın İran'dan gelen uçuşa izin vermemesine tepki gösterdi. Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı önünde toplanan ve ateş yakarak yolu kapatan göstericiler, Hizbullah bayrakları ve marşlarla durumu protesto etti.

Lübnan'ın, İran'ın başkenti Tahran'dan Beyrut'a hareket etmesi beklenen uçağa izin vermediği belirtildi. Hizbullah destekçileri, Lübnan'ın İran'dan gelen uçuşa izin vermemesine tepki gösterdi. Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı önünde toplanan ve ateş yakarak yolu kapatan göstericiler, Hizbullah bayrakları ve marşlarla durumu protesto etti.