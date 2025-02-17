Lübnan, İran Uçuşlarının Askıya Alınma Süresini Uzattı

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan Önemli Açıklama

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, İran ile olan uçuşların askıya alınma süresinin uzatıldığını doğruladı. Ancak, uçuşların ne zamana kadar askıda kalacağına dair herhangi bir tarih verilmedi.

Toplantı Sonrası Alınan Kararlar

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevvaf Selam ve ilgili bakanlarla yaptığı toplantıda İran uçuşlarının askıya alınmasına ilişkin süreyi uzattı. Toplantıya Savunma Bakanı Mişek Mnessa, Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İçişleri Bakanı Ahmed el-Haccar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasmani ve Havalimanı Güvenliğinden Sorumlu Komutan Fadi Kefuri katıldı.

Görüşmede, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı güvenliği ön planda tutuldu. Havalimanı ve çevresinin güvenliği konusunda Lübnan ordusunun mücadelesi takdir edilerek, havalimanı yolunun kapatılmasına müsaade edilmemesi ve kamu malının korunması için gerekli önlemlerin alınması karara bağlandı.

Diplomatik Temaslar Başlatılıyor

Dışişleri Bakanı Recci, Tahran ve Beyrut arasındaki uçuşlar hakkında görüşmeler yapacak ve İran’daki Lübnan vatandaşlarının tahliyesi için diplomatik temaslara başlayacak. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Rasmani ise uçuşların askıya alınma süresinin uzatılması konusunda görev aldı.

Protestolar ve Güvenlik Olayları

Öte yandan, Hizbullah destekçileri, 13 Şubat'ta Tahran'dan Beyrut'a uçuşların yasaklanması gerekçesiyle lastik yakarak Refik Hariri Havalimanı yolunu trafiğe kapattı. 14 Şubat akşamında ise havalimanı yakınlarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırı gerçekleştirildi; olayda bir komutan yardımcısı yaralandı.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yolcular ve uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla bazı uçuşların "18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlandığını" açıkladı. Geçtiğimiz günlerde havalimanı yolunda yapılan saldırılarda 3'ü subay olmak üzere 23 asker yaralandı.