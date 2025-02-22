Lübnan, İsrail'den Sınır İstikrarı İçin Çekilme Talep Ediyor

Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Uyarısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin sınır istikrarının sağlanabilmesi için İsrail'in işgal ettiği bölgelerden tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklama, Avn'ın başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ABD Senatörü Ronny Jackson ve ABD Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile gerçekleştirdiği görüşmede dile getirildi.

İstikrar İçin Gerekli Adımlar

Görüşmede Avn, Lübnan-İsrail sınırındaki istikrarın sağlanabilmesi adına İsrail'in konuşlandığı 5 tepeden çekilmesi ve son savaşta alıkonulan Lübnanlıların geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Ateşkes Süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te bir ateşkese varılmıştı. Ateşkes gereği, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktaları terk etmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun bölgedeki kontrolünü tam olarak sağlayamadığını öne sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İşgalin Durumu ve Birleşmiş Milletler

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği açıklaması yapıldı. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirdiğini belirterek, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.