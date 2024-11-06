Lübnan, İsrail'i Bir Kez Daha BMGK'ya Şikayet Etti

Lübnan'ın İsrail'e Yönelik İtirazı

Lübnan, ülkesine yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti. Lübnan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla, 25 Ekim ile 1 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşen saldırıları BMGK'ya ilettiği belirtildi.

Saldırıların Ayrıntıları ve Sağlık Durumu

Açıklamada, Lübnan'a karşı düzenlenen sürekli hava saldırıları ile karadaki işgal girişimlerinin altı çizilirken, güney bölgelerindeki mahallelerin patlayıcılarla tahrip edildiği ifade edildi. Ayrıca, İsrail'in bölgedeki ibadethanelere ve arkeolojik alanlara da yöneldiği vurgulandı.

Sağlık ve Sivil Savunma Hedefte

Lübnan Dışişleri, sağlık ve sivil savunma birimlerinin de İsrail'in hedefi olduğunu belirterek, "uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombalarının" kullanılmasına dikkat çekti. Bu bağlamda, BMGK üyelerine İsrail'in saldırganlıklarına karşın duraksamadan harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

Ölümler ve Göç

Lübnan, geçmişte de sivillere, gazetecilere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar sebebiyle İsrail'i BMGK'ya birçok defa şikayet etti. Son verilere göre, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren Lübnan'da 3,013 kişi hayatını kaybederken, 13,553 kişi de yaralandı. Bu saldırılar sonucunda 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yönelik bir hava saldırısında öldürüldü. Öte yandan, Hizbullah tarafından İsrail ordusuna karşılık olarak gerçekleştirilen roket ve füze saldırıları, çoğunlukla askeri üsleri hedef aldı ve büyük bir hasar bildirilmedi.

Göç Durumu

Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerden 553 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı. Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru süren göç dalgası devam ediyor.