Lübnan, İsrail'i BM'ye Şikayet Etti: Ateşkes İhlalleri Gündemde

Lübnan, İsrail'i BM'ye Şikayet Etti

Lübnan, ateşkes anlaşmasını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal ettiği iddiasıyla İsrail'i, Birleşmiş Milletler’e şikayet etti. Lübnan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, New York'taki daimi temsilciliğin, İsrail hakkında BMGK'ya resmi bir şikayet dilekçesi sunduğu belirtildi.

İhlallerin Detayları

Açıklamada, İsrail'in ilgili kararın uygulanmasına dair yükümlülüklerini “tamamen göz ardı ettiği” ifade edildi. 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına da aykırı olarak, İsrail'in saldırılara devam ettiği kaydedildi. Lüban, İsrail'in ateşkes sonrasında gerçekleştirdiği kara ve hava saldırılarında evleri ve yerleşim bölgelerini tahrip ettiğini bildirdi.

Sivillere Yönelik Saldırılar

Lübnan, İsrail’in, yaşadığı bölgeye dönmek isteyen Lübnanlılara yönelik de saldırılarda bulunduğuna dikkat çekti. Bu saldırıların sivillerin yanı sıra bölgede görev yapan basın mensupları ve askerlere de yöneltildiği aktarıldı.

İhlaller İçin Çaba Çağrısı

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının arabulucu ülkeleri olan ABD ve Fransa başta olmak üzere BMGK'ye, “İsrail'in ihlalleri konusunda kesin bir tavır alma” ve İsrail'in “anlaşmaya saygı göstermesi için çaba sarf etme” çağrısında bulunuldu.

1701 Sayılı Kararın Önemi

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini, bu bölgenin silahsızlandırılmasını ve burada sadece Lübnan ordusu ile Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silahların bulundurulmasını öngörüyor. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te bir ateşkese varılmıştı; ancak İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği noktalardan çekilmesi gereken 60 günlük süreyi 18 Şubat'a kadar uzattığı belirtiliyor.

Saldırılardan Etkilenenler

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail ordusunun 26 Ocak’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, 216 kişi yaralandı.