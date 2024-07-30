Lübnan İsrail'i BMGK'ya Şikayet Edecek

Lübnan, İsrail'e Karşı BMGK'ya Şikayette Bulunacak

Lübnan, başkenti Beyrut'ta gerçekleşen bir saldırı sonrası İsrail'i hedef alarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayette bulunacağını duyurdu.

Beyrut'ta Saldırı ve Yorumlar

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Beyrut merkezli LBCI TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyor, başkentin vurulmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Buhabib ayrıca, "Saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e karşı şikayette bulunacağız" diye ekledi. Bakan, Hizbullah'ın saldırıya vereceği tepkinin "koordineli" olmasını beklediğinin altını çizdi.

Saldırının Ardındaki Olaylar

İsrail güçleri, Beyrut'un Huhreyk Mahallesi'nde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu bir binaya hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail medyası ise bu saldırının hedefinin Hizbullah'ın 2 numaralı yöneticisi olduğu iddia edilen Fuad Şükür olduğunu öne sürdü.