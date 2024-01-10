Lübnan İsrail'i BMGK'ya şikayet etti

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i BMGK'ye şikayet ettiğini yazılı olarak duyurdu. Yazılı açıklama, Lübnan'ın resmi ajansı (NNA) aracılığıyla yayınlandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1701 sayılı kararı uygulamadığını ve gerçekleri saptırdığını belirtti. Açıklamada, İsrail'in kararı çiğnediğine dair somut deliller bulunduğu, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine açıkça saldırdığı vurgulandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasaklı "fosfor bombası" kullandığını açıkladı. Açıklamada, bu bombaların Lübnan'ın Aytarun, Blida ve Meysel el Cebel gibi birçok yerinde orman yangınlarına neden olduğu, 50 bin zeytin ağacının yandığı, sivillerin boğulma riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi. Açıklamada, fosfor bombasının uluslararası insani hukuka aykırı olduğu ve savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.

LÜBNAN'IN İSRAİL'İ BMGK'YA ETTİĞİ ŞİKAYETLER

Açıklamada, İsrail'in insansız hava aracıyla attığı güdümlü füzenin 21 Kasım 2023'te 2 gazeteci ve 1 sivili öldürdüğü belirtildi. İsrail'in Lübnan'a yönelik sayısız hava saldırısı ve diğer saldırgan tutumlarının, 1701 sayılı kararın 4. maddesine aykırı olduğu da ifade edildi.

İsrail'in insansız hava aracından fırlattığı güdümlü füze, 21 Kasım 2023'te 2 gazeteci ile 1 sivilin hayatına mal oldu. Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a karşı gerçekleştirdiği onlarca hava saldırısı ve diğer düşmanca eylemlerin, 1701 sayılı kararın 4. bendini ihlal ettiği de vurgulandı.

BMGK'DAN 1701 SAYILI KARAR

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın ötesine çekilmesini ve Litani Nehri ile bu hat arasındaki bölgenin silahsız bırakılmasını, sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'in silah ve askeri malzeme taşımasına izin veriyor.

Fakat Lübnan'ın güneyindeki Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgelerin çoğu, 2000 yılından beri Hizbullah'ın askeri etkisi altında bulunuyor.

İsrail'in Mavi Hat'ın arkasına çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahlandırılmamasını, burada yalnızca Lübnan ordusu ve UNIFIL'in silah ve askeri ekipman bulundurmasına müsaade eden 1701 sayılı karar.

Lakin Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve Mavi Hat arasındaki alanların büyük kısmı, 2000 yılından itibaren Hizbullah'ın askeri hakimiyeti altında kalmış durumda.