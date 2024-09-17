Lübnan, İsrail'i BMGK'ya Şikayet Etti: 4 İlk Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti

Lübnan'dan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan, Sivil Savunma Teşkilatı'na yönelik düzenlenen bir saldırı sonucu 4 ilk yardım görevlisinin yaşamını yitirmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nezdinde resmi olarak şikayet etti.

Resmi Şikayet Dilekçesi

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'in direktifleri doğrultusunda, Lübnan'ın BM Temsilciliği; BMGK'ya sunulan şikayet dilekçesinde, İsrail'in insani yardım ekiplerine, ambulanslara ve sağlık merkezlerine yönelik sürekli ve kasıtlı saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

BMGK'dan Beklentiler

Dilekçede, BM'den, İsrail'in işlediği suçların kınanması ve bu suçların hesabının sorulması için gereken baskının yapılması talep edilmiştir.

Yangın ve Saldırı Detayları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Farun kasabasındaki bir yangını söndürmek amacıyla bölgeye giden sivil savunma ekiplerine ait bir itfaiye aracını hedef almıştır. Saldırıda 4 ilk yardım görevlisinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

Son Durum Raporu

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Abyad, şu ana kadar 25 ilk yardım görevlisi ve 2 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini, 94'ü yaralı olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanının etkilendiğini, ayrıca 2 hastane, 21 sağlık merkezi, 32 ambulans ve itfaiyenin hedef alındığını duyurmuştur.

Tarihsel Arka Plan

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, 8 Ekim'de Lüban sınırında gerçekleşen çatışmalarla birlikte Lüban, birçok defa İsrail'i BMGK'ya şikayet etme yoluna gitmiştir.