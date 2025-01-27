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Lübnan, İsrail ile Ateşkes Süresini 18 Şubat'a Kadar Uzattı

Lübnan, İsrail ordusunun güneyinden çekilmesini 18 Şubat'a kadar uzatmayı kabul etti. Başbakan Mikati, şartlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 21:10
Lübnan, İsrail ile Ateşkes Süresini 18 Şubat'a Kadar Uzattı

Lübnan ile İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşması Uzatıldı

Lübnan, İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilme süresini 18 Şubat 2025 tarihine kadar uzatmayı kabul etti. Bu karar, iki ülke arasında yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde alındı ve İsrail’in Lübnan topraklarından 26 Ocak 2025 tarihinde çekilmesi planlanıyordu.

Başbakan Mikati, ABD'li Tümgeneral ile Görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ateşkesin denetiminden sorumlu olan ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers ile bir araya geldi. Bu görüşmede, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da yer aldı. Mikati, Lübnan’ın ateşkes anlaşmasına sadık kaldığını, ancak İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen 1701 sayılı kararı ihlal ettiğini vurguladı.

Mikati'nin Ateşkes Süresinin Uzatılması İçin Koşulları

Mikati, Lübnan hükümetinin ateşkes mutabakatının uzatılmasını şartlı olarak kabul ettiğini bildirerek, “İsrail'in saldırılarının ve devam eden ihlallerinin durdurulmasını, ayrıca işgal ettiği topraklardan tamamen çıkarılması için baskı yapılmasını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Berri’den Ek Şartlar

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in ihlallerinin durdurulması dışında, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması için de müzakereler yapılmasını şart koştuklarını duyurdu.

Ateşkes Anlaşmasının Geçmişi

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, Lübnan ordusu, İsrail’in işgal ettiği bölgelere 60 gün içinde yerleşme gerçekleştirecekti. Ancak sürecin ilerleyen dönemlerinde İsrail, bombardımanlar ve diğer eylemleriyle ateşkesi ihlal etti.

24 Ocak'ta, İsrail ordusu, çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını belirtmişti. Son olarak, ABD’den yapılan açıklama ile Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının 18 Şubat'a kadar uzatıldığı resmen onaylanmış oldu.

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