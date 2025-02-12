Lübnan, İsrail’in Çekilme Süresinin Uzatıldığı İddialarını Yalanladı

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ateşkes anlaşması gereği, İsrail’in 18 Şubat’a kadar ülkenin güneyinden çekilmesi gerektiğine dair uzatma talebini yalanladı. Açıklamada, Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonunun haberlere yönelik kesin bir tepki verildi.

Açıklama, İsrail’in güneydeki işgal bölgelerinden çekilme sürecinin Ramazan Bayramı sonrasına ertelendiği yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Lübnan ile İsrail Arasındaki Ateşkes Anlaşması

Lübnan ile İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 tarihinde yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde, Lübnan ordusunun 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail’in işgal altındaki bölgelerine aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülmüştü.

Bununla birlikte, İsrail, ABD'nin onayıyla, Lübnan ordusunun güneyde "tam olarak yerleşmediğini" öne sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.