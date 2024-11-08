DOLAR
34,34 -0,34%
EURO
37,08 -0,06%
ALTIN
2.987,74 -0,44%
BITCOIN
2.608.970,68 0,64%

Lübnan: İsrail’in Saldırıları Savaş Suçudur

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNIFIL ve Lübnan askerlerine yönelik saldırılarını kınadı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 01:01
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 01:01
Lübnan: İsrail’in Saldırıları Savaş Suçudur

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurları ve Lübnan askerlerini hedef almasının savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi.

Saldırının Ayrıntıları

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sayda kentinde bir araca düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü Lübnan askerleri ve 4'ü UNIFIL askerleri olmak üzere toplamda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Hedefleri

İsrail’in daha önce de UNIFIL güçleri, Lübnan askerleri ve sivilleri hedef alarak savaş suçları işlediği kaydedildi. Son olarak, Sayda'nın kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktasında bir araca yönelik düzenlenen saldırıda, 3 sivilin öldüğü, kontrol noktasındaki 3 askerin ve UNIFIL'in Malezya birliğinden 4 askerin yaralandığı ifade edildi.

Saldırılar Kınandı

Lübnan ordusunun açıklamasında, "Sayda'daki Evveli kontrol noktasından geçerken bir aracı hedef alan İsrail, içindeki 3 sivili öldürdü. Kontrol noktasındaki 3 asker ve UNIFIL'in Malezya birliğinin 4 üyesi yaralandı," denildi.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Sahte Tapu Dolandırıcılığı: 9 Kişi Tutuklandı
2
Ankara Büyükşehir Meclisi'nde 'Konser' Gerginliği
3
Müslüman Grup Trump'ın Zaferini Kutladı
4
Kayseri'de Tehlikeli Motosiklet Kullanımına Ceza
5
TBMM'de Belediye Görevlendirmeleri ve Enflasyon Tartışmaları
6
Mısır ve Sudan: Su Güvenliği Üzerine Kritik Görüşmeler
7
Rafael Kasırgası Küba'yı Vurdu: Elektrik Kesintileri ve Aldığı Önlemler

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak