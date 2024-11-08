Lübnan: İsrail’in Saldırıları Savaş Suçudur

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurları ve Lübnan askerlerini hedef almasının savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi.

Saldırının Ayrıntıları

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sayda kentinde bir araca düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü Lübnan askerleri ve 4'ü UNIFIL askerleri olmak üzere toplamda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Hedefleri

İsrail’in daha önce de UNIFIL güçleri, Lübnan askerleri ve sivilleri hedef alarak savaş suçları işlediği kaydedildi. Son olarak, Sayda'nın kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktasında bir araca yönelik düzenlenen saldırıda, 3 sivilin öldüğü, kontrol noktasındaki 3 askerin ve UNIFIL'in Malezya birliğinden 4 askerin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan ordusunun açıklamasında, "Sayda'daki Evveli kontrol noktasından geçerken bir aracı hedef alan İsrail, içindeki 3 sivili öldürdü. Kontrol noktasındaki 3 asker ve UNIFIL'in Malezya birliğinin 4 üyesi yaralandı," denildi.