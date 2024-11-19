DOLAR
34,49 0,1%
EURO
36,56 0,19%
ALTIN
2.916,37 -0,52%
BITCOIN
3.198.041,49 -1,64%

Lübnan, İsrail'in Saldırılarına BMGK'ya Şikayette Bulundu

Lübnan, 2 Ekim-11 Kasım tarihleri arasındaki İsrail saldırılarını BMGK'ya şikayet etti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:08
Lübnan, İsrail'in Saldırılarına BMGK'ya Şikayette Bulundu

Lübnan, BMGK'ya İsrail'in Saldırılarını Şikayet Etti

Lübnan, 2 Ekim - 11 Kasım 2024 tarihleri arasında İsrail'in Lübnan topraklarına gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi(BMGK)'ne resmi bir şikayette bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, New York'taki BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla yapılan şikayetin, Lübnan'ın hedef alınan alanlarla ilgili etkileri ve yansımalarını belgelemek amacıyla gerçekleştirilen periyodik bildirimler arasında yer aldığını belirtti.

BMGK'dan Sorumluluk Talebi

Açıklamada, uluslararası topluma ve BMGK'ya, İsrail saldırılarını durdurmak için acil olarak sorumluluk almaları ve harekete geçmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Şikayet Dilekçesinde Yer Alan Olaylar

Şikayet dilekçesinde, İsrail'in Batrun sahil kentinde Lübnanlı İmad Ehmez'i kaçırdığı, köyleri ve mahalleleri yok etmeye devam ettiği gibi olaylar detaylı bir şekilde yer aldı. Ayrıca, İsrail'in Lüban ordusunu, sivil altyapıyı ve sivilleri hedef almayı sürdürdüğü ifade edildi.

Tarihi Binalara ve Acil Durum Tesislerine Saldırılar

Açıklamada, İsrail'in Baalbek ve Nebatiye gibi bölgelerde tarihi binaları hedef aldığı, Sayda ilçesine bağlı Adlun ile Sur ilçesine bağlı Deyr Kanun en-Nehr, Ras el-Ayn ve Ayn Baal bölgelerindeki ambulanslar ve acil durum merkezlerine yönelik saldırılara da yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selanik'teki Atatürk Evi Restorasyona Gidiyor: 4 Aralık'tan İtibaren Kapalı
2
Karaciğer Nakli Pioneri Münci Kalayoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Pakistan'da Kaçırılan 7 Polis Kurtarıldı
4
20. Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Platformu Başvuruları Başladı
5
Melike Şahin, Londra Caz Festivali'nde Sahne Alacak
6
Şi Cinping ve Macron, G20 Zirvesi'nde Stratejik İlişkileri Güçlendirdi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya İçin Ateşkes Çağrısı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek