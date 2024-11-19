Lübnan, İsrail'in Saldırılarına BMGK'ya Şikayette Bulundu

Lübnan, BMGK'ya İsrail'in Saldırılarını Şikayet Etti

Lübnan, 2 Ekim - 11 Kasım 2024 tarihleri arasında İsrail'in Lübnan topraklarına gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi(BMGK)'ne resmi bir şikayette bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, New York'taki BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla yapılan şikayetin, Lübnan'ın hedef alınan alanlarla ilgili etkileri ve yansımalarını belgelemek amacıyla gerçekleştirilen periyodik bildirimler arasında yer aldığını belirtti.

BMGK'dan Sorumluluk Talebi

Açıklamada, uluslararası topluma ve BMGK'ya, İsrail saldırılarını durdurmak için acil olarak sorumluluk almaları ve harekete geçmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Şikayet Dilekçesinde Yer Alan Olaylar

Şikayet dilekçesinde, İsrail'in Batrun sahil kentinde Lübnanlı İmad Ehmez'i kaçırdığı, köyleri ve mahalleleri yok etmeye devam ettiği gibi olaylar detaylı bir şekilde yer aldı. Ayrıca, İsrail'in Lüban ordusunu, sivil altyapıyı ve sivilleri hedef almayı sürdürdüğü ifade edildi.

Tarihi Binalara ve Acil Durum Tesislerine Saldırılar

Açıklamada, İsrail'in Baalbek ve Nebatiye gibi bölgelerde tarihi binaları hedef aldığı, Sayda ilçesine bağlı Adlun ile Sur ilçesine bağlı Deyr Kanun en-Nehr, Ras el-Ayn ve Ayn Baal bölgelerindeki ambulanslar ve acil durum merkezlerine yönelik saldırılara da yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.