Lübnan, İsrail'in Sınırlarına Dönmesi İçin Acil Çağrıda Bulundu

Lübnan, İsrail'e Sınırlarına Çekilmesi İçin Acil Çağrı Yaptı

Lübnan, Birleşmiş Milletler (BM) ve ateşkes anlaşması gereği, İsrail'in biran önce kendi sınırlarına çekilmesini talep etti. Bu açıklama, Beyrut'ta yapılan bir toplantı sonrası gerçekleşti. Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Necat Şerafeddin, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelerek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgalleri üzerinde durdu.

Lübnan'ın Egemenliğini Koruma Vurgusu

Şerafeddin, toplantıda, "Egemenliğin korunması kapsamında Lübnan, güneyinin güvenliği ve istikrarı için haklarını savunmaktadır," dedi. Ayrıca, ABD ve Fransa'nın ateşkes anlaşmasının uygulanmasındaki rolünü de hatırlattı. Şerafeddin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının varlığına dikkat çekerek, "BM'nin ilgili kararlarına göre, İsrail'in kendi sınırlarına acilen çekilmesi gerekmektedir" sözlerini dile getirdi.

İsrail'in Lübnan'daki Mevcudiyeti Sorunları Artırıyor

Lübnan toprağında İsrail varlığını "işgal" olarak tanımlayan Şerafeddin, İsrail'in alıkoyduğu Lübnanlıların serbest bırakılması için Ateşkesi İzleme Komitesi ve Kızılhaç ile müzakerelerin sürdüğünü ifade etti. "Lübnan devleti, bütün toprakları üzerinde milli haklarına ve egemenliğine bağlıdır," diyen Şerafeddin, bu konuda her türlü yola başvurma hakkına sahip olduklarını vurguladı.

İsrail ile Ateşkes Süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde bir ateşkes anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşma çerçevesinde, İsrail ordusunun 60 gün içinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyor; ancak Lübnan ordusunun tam kontrol sağlamadığını belirten İsrail, çekilme süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Civillere Yoğun Saldırılar

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı. Yerinden edilen binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun sürdürdüğü işgal ve saldırılar nedeniyle zor günler geçiriyor. Ülkedeki tarım arazileri büyük zarar gördü ve birçok sivil yapı yıkıldı.

İsrail'in Yanıtı: Gözlem Noktaları Korunacak

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İsrail ordusu, kuzeydeki kasabaların korunmasını sağlamak amacıyla Lübnan'da sınır hattı boyunca 5 gözlem noktasındaki tampon bölgede kalacak," açıklamasında bulundu. Bu durum, işgalin devam edeceğini gösteriyor.