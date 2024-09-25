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Lübnan Kızılhaç'tan Acil Kan Bağışı Çağrısı

İsrail'in saldırıları karşısında Lübnan Kızılhaç, kan bağışı çağrısında bulundu. 558 can kaybı yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:36
Lübnan Kızılhaç'tan Acil Kan Bağışı Çağrısı

Lübnan Kızılhaç'tan Acil Kan Bağışı Çağrısı

Lübnan Kızılhaç Örgütü, İsrail'in ülkeye yönelik yoğun saldırıları nedeniyle acil kan bağışında bulunulması çağrısında bulundu. Örgüt, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kan bağışında bulunma imkanı olan vatandaşların en yakın kan bağış merkezine gitmeleri gerektiğini vurguladı.

Kan Bağış Merkezleri 24 Saat Açık

Yapılan paylaşımda, kan bağış merkezlerinin adresleri ve iletişim numaraları da yer aldı. Ayrıca, bu merkezlerde günün her saati kan bağışlama işleminin gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Hava Saldırıları Sonucu Yaşanan Can Kaybı

Öte yandan, Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lübnan Kızılhaç'ın acil kan bağışı çağrısını abonelerine duyurdu. İsrail ordusunun 23 Eylül'den itibaren başlattığı hava saldırıları sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı, 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere toplamda 558 can kaybı yaşandığını açıkladı. Saldırılarda ayrıca 1835 kişi yaralandı.

Göç Dalgası Devam Ediyor

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelere yönelik büyük bir göç dalgası yaşanmakta. Bu durum, bölgedeki insani kriz ve sağlık ihtiyaçlarını daha da artırmaktadır.

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