Lübnan, Mecdel Şems Saldırısı İçin Uluslararası Soruşturma Talep Ediyor

Lübnan'dan Uluslararası Soruşturma Çağrısı

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, ülkede gerginliğin arttığı bir zamanda Dürzi kenti Mecdel Şems'te gerçekleşen ölümcül saldırıyla ilgili uluslararası soruşturma açılması gerektiğini duyurdu.

Saldırının Arkasında Kim Var?

Buhabib, dün Mecdel Şems kentinde meydana gelen bu saldırının arkasında İsrail veya Hizbullah gibi örgütlerin olabileceğini belirtti. Ayrıca, Lübnan hükümetinin, sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı dünya genelinde kınadığını ifade etti.

UNIFIL Gözetimiyle Üçlü Komisyon Talebi

Lübnan Dışişleri Bakanı, saldırının nasıl gerçekleştirildiğini anlamak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) gözetiminde bir üçlü komisyon kurulmasını veya uluslararası bir kurum tarafından soruşturma başlatılmasını talep etti.

Çatışmalar ve Hizbullah'ın Tutumu

Buhabib, ayrıca, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda Hizbullah'ın sivillere yönelik değil, yalnızca askeri hedeflere yöneldiğini öne sürdü.