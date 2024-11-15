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Lübnan Meclis Başkanı Berri, ABD'nin Ateşkes Teklifini Değerlendirdi

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin ateşkes önerisini aldığını açıkladı ve kabul edilemez noktaları vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 21:51
Lübnan Meclis Başkanı Berri, ABD'nin Ateşkes Teklifini Değerlendirdi

Lübnan Meclis Başkanı Berri, ABD'nin Ateşkes Teklifini Değerlendirdi

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD tarafından önerilen ateşkes teklifini aldıklarını ve bu konudaki tartışmaların sürdüğünü duyurdu. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Berri, ABD'nin ateşkes sağlanmasına ilişkin önerilerinin ardından, bu önerinin İsrail ordusu'na Lübnan'da hareket özgürlüğü sağlamadığını vurguladı.

Egemenliğe Saygı Vurgusu

Berri, ABD'lilerin ve diğer aktörlerin, Lübnan topraklarında İsrail ordusu'na hareket özgürlüğü tanınmasına dair önerilerin kabul edilemez olduğunu bildiklerini ifade etti. “Bunun prensip olarak tartışılması dahi mümkün değil. Egemenliğimize yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz,” dedi.

Ateşkes önerisinin temel noktaları

Meclis Başkanı, önerinin, NATO veya benzeri askeri güçlerin Lübnan topraklarında konuşlandırılması ile ilgili olmadığını belirtti. Ancak, BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin bir denetleme komitesinin oluşturulması önerisinin Lübnan açısından kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

İsrail’in Güney Kesiminden Çekilmesi

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN, ABD'nin ateşkes için önerdiği taslak anlaşmayı duyurdu. Anlaşmaya göre, İsrail'in Lübnan’ın güneyindeki güçlerini 7 gün içinde çekmesi ve yerine Lübnan ordusunun geçmesi öngörülüyor. UNIFIL haricinde, Mavi Hat'ta yalnızca Lübnan ordusunun silahlı olması kararlaştırıldı.

İnsani Durum

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 3 bin 445 kişi hayatını kaybetti. Bu durumu göz önünde bulunduran Berri, ailesini korumak isteyen Lübnan halkının acı dolu hikayelerini hatırlattı.

Berri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in Lübnan’a ateşkes müzakereleri hakkında bilgi almak üzere geldiğini de sözlerine ekledi. Böylece, Lübnan'daki ateşkes teklifine yönelik tartışmalar olumlu bir atmosferde devam ediyor.”

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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