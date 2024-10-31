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Lübnan Meclis Başkanı Berri: İsrail ile Ateşkes Mutabakatı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Hochstein ile yapılan mutabakatın detaylarını ve 1701 sayılı kararın uygulanmasını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 00:10
Lübnan Meclis Başkanı Berri: İsrail ile Ateşkes Mutabakatı

Lübnan Meclis Başkanı Berri'den Önemli Açıklama

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda İsrail’in saldırılarını durdurma konusunda mutabık kalındığını belirtti.

1701 Sayılı Karar ve Mutabakatın Detayları

Berri, yaptığı açıklamada, mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı karar metninde herhangi bir değişiklik içermediğini ifade etti. “1701 sayılı uluslararası kararın uygulanmasına hazırlık olarak Lübnan’ın güneyinde ülke ordusunun konuşlandırılması ve ateşkesle ilgili Hochstein ile varılan genel hatları herkese hatırlatmak istiyorum,” dedi.

Netanyahu ile Anlaşma Bekleniyor

Meclis Başkanı, ateşkes ve 1701 sayılı kararın uygulanmasına dair tüm hususların yerine getirildiğini aktararak, Hochstein’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile anlaşma sağlamasını beklediklerini vurguladı. “Hochstein Netanyahu ile bir anlaşmaya varır varmaz, söz konusu anlaşmaya uymaya hazırız. Top artık Netanyahu’nun kalesinde,” ifadelerini kullandı.

Hochstein’ın Gelecek Ziyareti

İsrail resmi devlet televizyonu KAN, Amos Hochstein ve Brett McGurk'ün Lübnan'da ateşkes sağlanması çabaları kapsamında Perşembe günü İsrail'e gelmesinin planlandığını bildirdi. KAN'ın haberine göre, Hochstein’ın ziyareti, Lübnan'la çözüm müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi göstermektedir.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 Sayılı Kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tan geri çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörmektedir. Bu bölgede yalnızca Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ait silah ve askeri araçlar bulunmalıdır. Ancak, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ile İsrail sınırı arasındaki çoğu bölge 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri varlığı altında kalmaktadır.

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