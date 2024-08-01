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Lübnan Meclis Başkanı Berri: Savaş İstemiyoruz, Kendimizi Savunmaya Hazırız

Nebih Berri, Lübnan'ın savaş istemediğini ancak savunma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:03
Lübnan Meclis Başkanı Berri: Savaş İstemiyoruz, Kendimizi Savunmaya Hazırız

Lübnan Meclis Başkanı'ndan Önemli Açıklama

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesinin savaştan yana olmadığını ancak gerektiğinde kendini savunmaya hazır olduğunu ifade etti. Bu değerlendirme, Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlandı.

İngiliz Bakanlarla Görüşme

Berri, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Savunma Bakanı John Healey ile Ayn Tinne konutunda bir araya geldi. Görüşmede, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan gerginlik ele alındı.

Berri'nin Açıklamaları

Berri'nin görüşmede yaptığı açıklamada, "Lübnan savaş istemiyor, ancak kendimizi savunmaya hazırız," dedi. Ayrıca İsrail'in Beyrut ve Tahran’daki suikastlarına dikkat çekerek, bu tür eylemlerin bölgeyi tehlikeli bir duruma sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi ile İşbirliği

Başkan Berri, İsrail ve Lübnan arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1701 sayılı karara bağlı kalmaya devam ettiklerini vurguladı.

İngiliz Heyetin Endişeleri

İngiliz heyeti, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, son dönemlerde yaşanan tırmanıştan endişe duyduklarını belirtti. Yanlış hesaplamaların bölgedeki savaşın genişlemesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundular.

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