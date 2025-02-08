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Lübnan Meclis Başkanı'ndan İsrail'e Tepki: 'Mutlak Kötülük'

Lübnan Meclis Başkanı Berri, ABD'li yetkili Ortagus ile görüşmesinde İsrail'i 'mutlak kötülük' olarak nitelendirerek eleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:15
Lübnan Meclis Başkanı'ndan İsrail'e Tepki: 'Mutlak Kötülük'

Lübnan Meclis Başkanı'ndan Sert Açıklamalar

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ile yaptığı görüşmede, İsrail'i "mutlak bir kötülük" olarak nitelendirdi.

Meclis Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, Berri, Beyrut'ta Ortagus ile bir araya gelerek Lübnan'daki güncel gelişmeleri değerlendirirken, İsrail'in bölgedeki eylemlerinin ciddi sonuçlara yol açtığını dile getirdi. Berri, "İsrail mutlak bir kötülüktür ve Lübnan topraklarını işgal etmeye devam etmesi direnişi gerektirir." şeklinde ifadeler kullandı.

Ateşkes Anlaşması ve BM Kararları

Berri, ABD'nin ateşkes anlaşmasında arabulucu rolü üstlenerek İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği topraklardan çekilmesini sağlaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını talep etti.

Ortagus'un Tartışmalı Açıklamaları

Morgan Ortagus, dün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD'deki ve dünyadaki Lübnanlıları ülkenin geleceği konusunda hiç bu kadar coşkulu görmemiştim. Bunun büyük ölçüde Hizbullah'ın İsrail tarafından yenilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.

Ortagus, "İsrail'e Hizbullah'ı yendiği için teşekkür ederim." diyerek, Lübnan halkı ve Cumhurbaşkanı Avn'ın bu zaferdeki rolüne de dikkat çekti. Bunun yanı sıra Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam dahil herkesin yolsuzluğu bitirmek konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Ortagus'un Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile el sıkışmasının ardından taktığı İsrail'in sembolü olan Davut Yıldızı yüzüğü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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