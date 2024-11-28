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Lübnan Meclisi, Ordu Komutanlarının Görev Sürelerini Bir Yıl Uzattı

Lübnan Meclisi, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın da aralarında bulunduğu üst düzey komutanların görev sürelerini bir yıl uzattı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 22:21
Lübnan Meclisi, Ordu Komutanlarının Görev Sürelerini Bir Yıl Uzattı

Lübnan Meclisi, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn dahil olmak üzere ordudaki üst düzey komutanların görev sürelerini bir yıl uzattı. Bu karar, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından bildirildi.

Meclis, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından yapılan ilk oturumda, Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab'ın önerisini oyladı. Öneri, orduya mensup tüm tuğgeneral ve üstü rütbelerdeki askerlerin görev sürelerinin uzatılmasını içeriyordu.

Oylamada, 48 milletvekilinin onayıyla önerge kabul edildi ve böylece Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın da görev süresi bir yıl daha uzatılmış oldu.

Lübnan'da, cumhurbaşkanı seçimi üçüncü yılında hala yapılamazken, üst düzey askeri atamaların yerine görev süreleri uzatılmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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