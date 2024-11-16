Lübnan Milletvekili Kasım Haşim, ABD'nin Ateşkes Teklifine Cevap Verecek

Lübnan'da Ateşkes Cevabı İçin Gün Sayılıyor

Lübnan Meclisi Milletvekili Kasım Haşim, ABD'nin İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlama amacıyla hazırladığı anlaşma taslağına yanıtın en geç salı günü verileceğini belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA üzerinden yapılan açıklamada, Haşim, yerel medya kuruluşuna verdiği demeçte, "Lübnan'ın ateşkes önerisine vereceği cevap, özellikle İsrail'in hareket özgürlüğü ve denetleme komitesiyle ilgili bir dizi maddeye dair gözlemleri içerecek şekilde hazır olacak" dedi.

Ateşkesin İsrail'in vereceği cevaba bağlı olduğunu vurgulayan Haşim, Lübnan hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı konusundaki hassasiyetini dile getirdi. "Ateşkes anlaşması bu kararla başlamalı ve ona uyulması gerekmektedir" dedi.

İsrail'in şartlarını dayatmaya çalıştığını belirten Haşim, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ülkenin egemenliğini koruma adına süreçle dikkatli bir şekilde ilgilendiğini ifade etti.

Haşim, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Ocak 2025'te görevi devredecek bir ABD yönetimine bu fırsatı sunmayarak durumu Donald Trump'ın göreve başlamasına kadar askıda tutabileceğini savundu. Ayrıca, İran lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Laricani'nin Beyrut ziyaretinin ateşkes taslağıyla bir bağlantısı olmadığını belirtti.

Daha önce, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, 14 Kasım tarihinde Lübnan Meclis Başkanı Berri'ye, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması yönelik bir anlaşma taslağı sunduğu öne sürülmüştü.

Berri, ABD'nin ateşkes önerisini kabul ettiklerini ve bu konudaki tartışmaların devam ettiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.