Lübnan Ordusu 3. Aşama: Filistin Mülteci Kamplarında Silah Teslimi

Lübnan Ordusu, Filistin Mülteci Kamplarında Silah Tesliminin 3. Aşamasını Tamamladı

Üçüncü aşamada Beyrut kampları hedef alındı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, WAFA'da yayımlanan yazılı açıklamada, başkent Beyrut’taki Filistin mülteci kamplarındaki silahların tesliminin üçüncü aşamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ebu Rudeyne, teslimatın Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)'ye ait silahların alındığı Burc el-Beracine, Mar İlyas ve Şatila mülteci kamplarında yapıldığını belirtti. Filistinli yetkili, silahların Lübnan ordusuna "emanet olarak" teslim edildiğine işaret etti.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Lübnan ordusuna ait askeri araçlar, söz konusu silahları almak üzere Burc el-Beracine Mülteci Kampı'na girdi.

Ortak komite ve süreç takvimi

Ebu Rudeyne, tarafların Lübnan’ın egemenliğine saygı ve Lübnan yasalarına bağlılık çerçevesinde, mültecilerin insani ve yaşam koşullarını iyileştirmek üzere ortak bir Lübnan-Filistin Komitesi kurulması konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, 21 Ağustos'ta teslimat sürecinin başkentteki Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda başladığını açıklamış; önümüzdeki haftalarda Burc el-Beracine ve diğer kamplarda yeni silah gruplarının tesliminin devam edeceğini bildirmişti.

Ayrıca, Lübnan ordusu 28 Ağustos'ta Sur’daki Er-Raşidiyye, El-Bas ve El-Burc eş-Şimali kamplarından da silahları teslim almıştı.

İkili görüşmeler ve geçmiş düzenleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 21 Mayıs'ta yaptıkları görüşmede Lübnan’ın egemenliği ve silahın yalnızca devlette olması konusunu ele almıştı. Avn, kamplardaki silahlanma konusunu incelemek üzere kurulan ortak komitelerin haziran ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı.

Lübnan genelinde 12 kampta yaklaşık 200 binden fazla Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor. 1969'da yapılan Kahire Anlaşması uyarınca kampların iç güvenliğini Filistinli gruplar sağlarken, giriş ve çıkışların denetimi Lübnan ordusu tarafından yürütülüyor.