DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,13 0,02%
ALTIN
4.563,38 -1,24%
BITCOIN
4.452.186,97 3,31%

Lübnan Ordusu 3. Aşama: Filistin Mülteci Kamplarında Silah Teslimi

Lübnan ordusu, Beyrut'taki Burc el-Beracine, Mar İlyas ve Şatila kamplarında FKÖ'ye ait silahların üçüncü aşama teslimini aldı; ortak komite kurulması kararlaştırıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:41
Lübnan Ordusu 3. Aşama: Filistin Mülteci Kamplarında Silah Teslimi

Lübnan Ordusu, Filistin Mülteci Kamplarında Silah Tesliminin 3. Aşamasını Tamamladı

Üçüncü aşamada Beyrut kampları hedef alındı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, WAFA'da yayımlanan yazılı açıklamada, başkent Beyrut’taki Filistin mülteci kamplarındaki silahların tesliminin üçüncü aşamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ebu Rudeyne, teslimatın Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)'ye ait silahların alındığı Burc el-Beracine, Mar İlyas ve Şatila mülteci kamplarında yapıldığını belirtti. Filistinli yetkili, silahların Lübnan ordusuna "emanet olarak" teslim edildiğine işaret etti.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Lübnan ordusuna ait askeri araçlar, söz konusu silahları almak üzere Burc el-Beracine Mülteci Kampı'na girdi.

Ortak komite ve süreç takvimi

Ebu Rudeyne, tarafların Lübnan’ın egemenliğine saygı ve Lübnan yasalarına bağlılık çerçevesinde, mültecilerin insani ve yaşam koşullarını iyileştirmek üzere ortak bir Lübnan-Filistin Komitesi kurulması konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, 21 Ağustos'ta teslimat sürecinin başkentteki Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda başladığını açıklamış; önümüzdeki haftalarda Burc el-Beracine ve diğer kamplarda yeni silah gruplarının tesliminin devam edeceğini bildirmişti.

Ayrıca, Lübnan ordusu 28 Ağustos'ta Sur’daki Er-Raşidiyye, El-Bas ve El-Burc eş-Şimali kamplarından da silahları teslim almıştı.

İkili görüşmeler ve geçmiş düzenleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 21 Mayıs'ta yaptıkları görüşmede Lübnan’ın egemenliği ve silahın yalnızca devlette olması konusunu ele almıştı. Avn, kamplardaki silahlanma konusunu incelemek üzere kurulan ortak komitelerin haziran ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı.

Lübnan genelinde 12 kampta yaklaşık 200 binden fazla Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor. 1969'da yapılan Kahire Anlaşması uyarınca kampların iç güvenliğini Filistinli gruplar sağlarken, giriş ve çıkışların denetimi Lübnan ordusu tarafından yürütülüyor.

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum’da Tırın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
3
MKE'nin 'Drone Kubbesi' EBU Yaklaşmasıyla Çok Alçak İrtifada Katmanlı Savunma
4
Muğla'da yangın söndürme uçağı Yatağan'da tarlaya zorunlu iniş yaptı
5
Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
6
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
7
Paknejad: Snapback ve İran'ın Petrol İhracatı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı