Lübnan Ordusu, Ateşkesi Denetleme Komitesinin İlk Toplantısını Duyurdu

Lübnan Ordusu, Komite Toplantısını Duyurdu

Lübnan ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanması ve izlenmesine yönelik 5 üyeli denetleme komitesinin ilk toplantısını gelecek hafta başında gerçekleştireceğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, komite üyeleri arasında ABD Merkez Komutanlığı Özel Kuvvetler'den (SOCCENT) Tümgeneral Jasper Jaffers, Fransız Tümgeneral Guillaume Ponchin ve Lübnan ordusundan Tuğgeneral Edgar Lowndes bulunduğu belirtildi. Bu isimlerin, Lübnan'ın güneyindeki sahanın durumunu gözlemlemek amacıyla Litani Nehri'nin güneyindeki alanı helikopterle havadan gözetlediği kaydedildi.

Açıklamada, komite üyelerinin gözetlemeyi, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etme mekanizması çerçevesinde gerçekleştirdiği vurgulandı. İlk toplantının tarihi ve yeri hakkında net bir bilgi verilmediği ifade edildi.

Ateşkesi Denetleme Komitesinin Oluşumu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Bu ateşkes antlaşmasına göre, ABD ve Fransa öncülüğünde kurulacak bir komitenin ateşkesin gidişatını denetleyeceği belirtilmişti.

Komitenin, Lübnan ordusu, İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Fransa'dan oluşacağı duyurulmuştu. Ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin ateşkes denetleme komitesinin başkanlığını yürüteceğini açıklamıştı.

Tümgeneral Jasper Jeffers'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile birlikte, bu denetleme komitesinin eş başkanlığı görevini üstleneceği aktarılmıştı.