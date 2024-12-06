DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.470.944,55 1,26%

Lübnan Ordusu, Ateşkesi Denetleme Komitesinin İlk Toplantısını Duyurdu

Lübnan ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesi denetleyecek komitenin ilk toplantısının gelecek hafta yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 22:51
Lübnan Ordusu, Ateşkesi Denetleme Komitesinin İlk Toplantısını Duyurdu

Lübnan Ordusu, Komite Toplantısını Duyurdu

Lübnan ordusu, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanması ve izlenmesine yönelik 5 üyeli denetleme komitesinin ilk toplantısını gelecek hafta başında gerçekleştireceğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, komite üyeleri arasında ABD Merkez Komutanlığı Özel Kuvvetler'den (SOCCENT) Tümgeneral Jasper Jaffers, Fransız Tümgeneral Guillaume Ponchin ve Lübnan ordusundan Tuğgeneral Edgar Lowndes bulunduğu belirtildi. Bu isimlerin, Lübnan'ın güneyindeki sahanın durumunu gözlemlemek amacıyla Litani Nehri'nin güneyindeki alanı helikopterle havadan gözetlediği kaydedildi.

Açıklamada, komite üyelerinin gözetlemeyi, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etme mekanizması çerçevesinde gerçekleştirdiği vurgulandı. İlk toplantının tarihi ve yeri hakkında net bir bilgi verilmediği ifade edildi.

Ateşkesi Denetleme Komitesinin Oluşumu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Bu ateşkes antlaşmasına göre, ABD ve Fransa öncülüğünde kurulacak bir komitenin ateşkesin gidişatını denetleyeceği belirtilmişti.

Komitenin, Lübnan ordusu, İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Fransa'dan oluşacağı duyurulmuştu. Ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin ateşkes denetleme komitesinin başkanlığını yürüteceğini açıklamıştı.

Tümgeneral Jasper Jeffers'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile birlikte, bu denetleme komitesinin eş başkanlığı görevini üstleneceği aktarılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapadokya'da Peribacasındaki Çökme Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eyleme Geçti: Paris'e İleri!
3
Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor
4
Bursa'da İşçi Servisleri Kazası: 20 Yaralı
5
Hamas Heyeti, Rusya ile Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Görüştü
6
Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Alma Kararları Yayınlandı
7
Beş Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor